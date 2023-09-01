زيت الطهي فيه سُم قاتل.. تحذير عاجل من شراء هذا النوع من الزيت “يدمر الكبد والمناعة”

يعد زيت الطعام من أهم العناصر التي تستخدم في الطبخ، حيث إن تكراره يُسبب أضراراً صحية عند استعمال لأكثر من مرة، لهذا فلابد على ربة المنزل التخلص من زيت الطعام المستعمل بأي طريقة، ولا يجوز بيعه للمتجولين الذين يقومون بإعادة تدويره من جديد، فضلاً عن أن هؤلاء الأشخاص يجمعون كميات كبيرة من زيت الطهي المستعمل التي يتم إعادة تدويره مرة أخرى ليطرحوه ويقومون ببيعه في الأسواق والمحلات، وفي السطور التالية نوضح لكم رأي الدكتور حسام موافي.

استخدام الزيت المستعمل أكثر من مرة

وعند استخدام الزيت المستعمل يتم إضافة مواد كيميائية تعرف باسم غبار التبيض التي لها القدرة على إعادة الزيت إلى لونه السابق مرة أخرى، وبعدها يقومون بتعبئة من جديد في زجاجات نظيفة، بعدها يقومون ببيعه داخل المحلات والأسواق المخصصة لذلك، مما يتسبب ذلك في ظهور بعض الأمراض الخطيرة للإنسان الذي يقوم باستعماله، فضلاً عن تدمير صحته وحياته، لهذا يجب تجنب عدم شراء مثل هذه الأنواع من الزيوت مجهولة المصدر.

أخطار الزيت المستعمل لأكثر من مرة

وفي نفس السياق، أكد الدكتور حسام موافي، أن تعرض الزيت الخاص بالطهي للنار أكثر من مرة يتسبب في تولد مواد سامة، تعمل على تدمير مناعة الإنسان، بل تؤثر بشكل كبير على صحة الكبد، إضافة إلى تسبب أمراضًا خطيرة قد لا يُلاحظها الإنسان، لها يجب تجنبها والقيام باستعمال الزيت الجديد والنظيف الذي ليس به أثار مثل ذلك، حتى يتم الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان طوال الوقت، وعدم تدمير الأجهزة المناعية الخاصة به.