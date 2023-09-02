“هنا”.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي | أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

العديد من المواطنين في العراق يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023، حيث تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، وقد تقدم الآلاف من المواطنين للحصول على هذه الرعاية نظرًا للفقر الذي يعانون منه والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وقبل الإعلان عن أسماء المستفيدين، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتلقي حوالي 300،000 طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية في هذه الوجبة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية التي تشملها الوجبة التاسعة. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود الحكومة لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه الرعاية سوف نوردها لكم بالتفصيل.

هذا الإعلان يأتي كجزء من مبادرة الحكومة العراقية لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، وخاصةً في ظل الركود الاقتصادي الذي يؤثر على العالم بأسره. حيث يعاني الكثير من المواطنين في العراق من البطالة والظروف السيئة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن تكون الأسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 سنة وأن لا يقل عن 60 سنة للرجال وبين 15 و55 سنة للسيدات.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا مسبقًا في الشؤون الاجتماعية.

سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر منصة مظلتي، كما يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل العراقي.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، يمكنك زيارة الموقع واتباع الخطوات التالية: