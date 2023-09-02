“هيتصرف في ميعاده ولا هيتقدم؟؟!” موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. المالية توضح
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، الالاف من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع العاملين بالدولة خاصة في ظل اقتراب بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات، حيث يريد أولياء الأمور شراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم من كتب خارجية وشنط وكشاكيل واقلام، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
وقد كشفت وزارة المالية النقاب عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعدما تم تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بداية من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ولمدة 5 أيام، لتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.
أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
وكشفت المالية عن أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع موظفي الدولة، حيث سيتم الصرف من جميع المنافذ المؤهلة للصرف، بالإضافة للصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي خلال الفترة المذكورة منعا لحدوث أي ازدحامات.
قيمة مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة
- سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لدرجة المدير العام وما يعادله تصل لـ 7000 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها تبلغ قيمة 6500 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها تصل لـ 5500 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها تبلغ قيمة 5000 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها تبلغ 4500 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها تصل لـ 4000 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها تصل لـ 3500 جنيه.
- – مرتبات شهر سبتمبر 2023 لحاملي درجة الماجستير تصل لـ 6000 جنيه.
- -مرتبات شهر سبتمبر 2023 لحاملي درجة الدكتوراة تصل لـ 7000 جنيه.