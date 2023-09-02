“هيتصرف في ميعاده ولا هيتقدم؟؟!” موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. المالية توضح

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، الالاف من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع العاملين بالدولة خاصة في ظل اقتراب بدء العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات، حيث يريد أولياء الأمور شراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم من كتب خارجية وشنط وكشاكيل واقلام، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وقد كشفت وزارة المالية النقاب عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعدما تم تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بداية من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ولمدة 5 أيام، لتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وكشفت المالية عن أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع موظفي الدولة، حيث سيتم الصرف من جميع المنافذ المؤهلة للصرف، بالإضافة للصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي خلال الفترة المذكورة منعا لحدوث أي ازدحامات.

قيمة مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة