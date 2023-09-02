عشان لو  اي مكان ومحتاج عيش”.. هل يمكن صرف الخبز من اي محافظه؟ وزارة التموين والتجارة توضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هل يمكن صرف الخبز من اي محافظه؟، وذلك بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات صرف الخبز، داخل 10 محافظات الساحلية، يقوم المواطنين الإقبال عليها أثناء فترة الصيف، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف عن إجابة هذا السؤال، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

هل يمكن صرف الخبز من اي محافظه؟

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن هل يمكن صرف الخبز من اي محافظه؟، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح هذا الأمر لهؤلاء المواطنين، حيث صرحت الوزارة أنه يجب أن يقوم المواطن بصرف الخبز من المحافظة التابع لها الموجودة في بطاقة الرقم القومي، ولكن هناك بعض الاستثناءات وذلك في حالة وجود المواطن في بعض المناطق الساحلية أثناء فترة الإقامة المؤقتة.

المحافظات التي يمكن صرف الخبز منها أثناء فترة الصيف

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من المحافظات الساحلية التي يمكن للأفراد صرف الخبز فيها أثناء فترة الصيف، وهذه المحافظات تتمثل في كل من الاتي:

محافظة الإسكندرية.

محافظة مطروح.

جمصة بمحافظة الدقهلية.

بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

رأس البر بمحافظة دمياط.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يستطيع المواطن الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين بكل سهولة َذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

اولا الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

من بين الاختيارات المتاحة، يتم اختيار خدمة التموين.

النقر على الاستعلام عن صرف بطاقة التموين،والذي يعمل على توضيح آخر عملية تموينية تم صرفها بالبطاقة، بالإضافة إلى آخر عملية خبز أيضا مع تحديد مدى إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

يستطيع المواطنين إيقاف البطاقة التموينية بكل سهولة عند الرغبة في ذلك، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: