يابختك هتاخد تموينك بزيادة زيت وسكر”.. هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 وزارة التموين تعلن
نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار، قام عدد من أعضاء مجلس النواب بالتحدث نحو زيادة دعم السلع التموينية وذلك من أجل تخفيف الحمل والضغط على المواطنين، لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين؟ لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الأمر، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى.
هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين؟
يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات تموينية عن هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين؟، وذلك بعد أن قام عدد من أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب بطلب إضافة زيادة إلى الدعم المقدم من قبل الحكومة المصرية على البطاقات التموينية ليصبح 75 جنيها بدلا من 50 جنيه لكل فرد، وذلك من أجل مساعدة المواطنين أمام أرتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
زيادة الدعم للفرد وتوزيع السلع
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023 ميلادي، حيث تضمنت هذه الحصة على:
- زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.
- كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.
- للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد يتم صرف لهم كيلو من الأرز، كيس مكرونة وزن 800 جرام.
- البطاقات التي تحتوي على أربعة أفراد فأكثر يتم صرف لهم 2 كيلو من الأرز بالإضافة إلى عدد 2 كيس من المكرونة وزن 800 جرام.
- أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم
أسعار السلع التموينية الجديدة
- سعر السكر 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.
- سعر الخل 5% 900 ملم 6 جنيهات.