يابختك هتاخد تموينك بزيادة زيت وسكر”.. هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 وزارة التموين تعلن

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار، قام عدد من أعضاء مجلس النواب بالتحدث نحو زيادة دعم السلع التموينية وذلك من أجل تخفيف الحمل والضغط على المواطنين، لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين؟ لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الأمر، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى.

هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين؟

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات تموينية عن هل يوجد زيادة للفرد في بطاقة التموين؟، وذلك بعد أن قام عدد من أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب بطلب إضافة زيادة إلى الدعم المقدم من قبل الحكومة المصرية على البطاقات التموينية ليصبح 75 جنيها بدلا من 50 جنيه لكل فرد، وذلك من أجل مساعدة المواطنين أمام أرتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

زيادة الدعم للفرد وتوزيع السلع

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023 ميلادي، حيث تضمنت هذه الحصة على:

زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات.

كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد يتم صرف لهم كيلو من الأرز، كيس مكرونة وزن 800 جرام.

البطاقات التي تحتوي على أربعة أفراد فأكثر يتم صرف لهم 2 كيلو من الأرز بالإضافة إلى عدد 2 كيس من المكرونة وزن 800 جرام.

أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم

أسعار السلع التموينية الجديدة