“لاصحاب عدادات المياه هيتسحب منك”.. شركة المياه تحذر قطع الخدمة ورفع العداد في حال عدم السداد

يتساءل عدد كبير من المواطنين المالكين لعدادات المياة عن هل من حق شركه المياه رفع العداد؟، لهذا قام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان بالرد على هذا السؤال، الذي سوف نتعرف عليه في هذا المقال، إلى جانب بعض من المعلومات الاخري.

هل من حق شركه المياه رفع العداد؟

يرغب الكثير من المواطنين الذين يعملون بنظام الكارت في عدادات المياه معرفة هل من حق شركه المياه رفع العداد؟، لهذا قام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان بالرد على هذا السؤال بأنه الشركة تقوم برفع عدادات المياه من الأشخاص المشتركين الذين لم يقوموا بتسديد قيمة الفواتير الشهرية، حيث أن الشركة في بداية الأمر تقوم بإرسال إنذار إلى المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم للمياه في الشهر جوالي 500 متر مكعب أو لم يسددوا قيمة 3 فواتير متتالية.

إجراءات قطع الخدمة ورفع العداد في حال عدم السداد

أعلن المهندس ممدوح رسلان إجراءات قطع الخدمة ورفع العداد في حال عدم السداد، ومن أبرز هذه الإجراءات التي جاءت ما يلي:

ارسال إلى المشترك إنذار رسمي يخطره أنه في حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء فإنه سوف يتم قطع المياه.

قطع الخدمة وذلك في حالة عدم دفع فاتورة المياه.

رفع العداد، وذلك من أجل قطع المياه عن المستخدم وعدم استخدامها.

رجوع الخدمة مرة ثانية عندما يقوم المشترك بسداد الفواتير، كما يتم تركيب العداد مرة أخرى واستئناف تزويد الخدمة.

خيارات الدفع الإلكتروني

تقدم الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي مجموعة من الخيارات التي يستطيع المواطن دفع فاتورة المياة من خلالها، وهذا من أجل تسهيل عملية الدفع على المواطن، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي: