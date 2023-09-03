بدل العيش تموين متخليش التاجر يستغلك”.. حساب فرق العيش في التموين وتحويلة لصرف زيت وسكر وارز وزارة التموين تعلن

يريد عدد كبير من المواطنين الذين يصرفون العيش المدعم من خلال البطاقات التموينية معرفة طريقة حساب فرق العيش فى التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح طريقة حساب هذا الفرق، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الطريقة، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

حساب فرق العيش فى التموين

يقوم المواطن بتسجيل كل من الخبز أو السلع التموينية بشكل تفصيلي علي بوابة مصر الرقمية على مدار الشهر، حيث أنه من حق الفرد المقيد على بطاقة التموين صرف عدد 5 أرغفة من العيش المدعم خلال اليوم ما يعادل نحو 150 رغيف في الشهر.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن يستطيع أن يقوم بسحب مرة واحدة خبز ثلاثة أيام ، ومع نهاية كل شهر يتم احتساب فارق الخبز بواقع 10 قروش على الرغيف وإضافتها إلى رصيد المواطن على بطاقة التموين، كما أنه من حق المواطن بعد احتساب فرق العيش أن يقوم بشراء السلع التي يريدها سواء لحوم أو دواجن أو الكعك والبسكويت وغيرها.

خطوات الاستعلام عن حساب فرق العيش فى التموين

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن حساب فرق العيش الذي يتم صرفة على البطاقات التموينية وذلك بكل سهولة عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

الدخول أولا إلى بوابة مصر الرقمية.

كتابة الرقم القومي وكذلك رقم المصنع على البطاقة الذي يوجد في الناحية الشمال أسفل الصورة.

يقوم المواطن بكتابة المعلومات الشخصية بطريقة صحيحة والتي تتمثل في كل من رقم الهاتف، اسم الام، الايميل، الرقم السري.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط على زر الإستعلام، حيث يظهر أمام المواطن قيمة فرق الخبز الذي لم يتم صرفه.

حصة الفرد من العيش المدعم

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة حصة الفرد من العيش المدعم، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حصة الفرد من العيش المدعم هو 50 رغيف يوميا ما يعادل 150 رغيف شهريا وسحب الخبز خلال فترة 3 أيام في كل مرة.