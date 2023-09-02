محدش يضحك عليك سكر وزيت ورز ومكرونة”.. نصيب الفرد الواحد من السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 وما هي أسعار السلع التموينية

ما هو نصيب الفرد الواحد من السلع التموينية، يعد من أكثر الأسئلة التي يتداولها المواطنون بكثرة هذه الأيام، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن شهريا، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا المقدار، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد الواحد من السلع التموينية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد الأشخاص الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الوزارة داخل مصر حوالى 64 مليون مصرى، جميع هؤلاء الأشخاص يحصلون على سلع تموينية بالكمية التي يحتاجون إليها.

وقام وزير التموين عبر صفحات الوزارة، وكذلك في اللقاء الصحفي الذي دار من خلاله بالإعلان عن أن سعر نصيب الفرد داخل البطاقة التموينية ما يقارب ال50 جنية، أي أنه يمكن يحصل بهذا المبلغ علي زيت أو سكر أو دقيق على حسب احتياجاته.

أسعار السلع التموينية

يرغب الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية معرفة أسعار السلع التموينية، حيث جاءت قائمة هذه السلع على النحو التالي: