“املى الفريزر فراخ” أسعار الدواجن اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

اسعار الدواجن اليوم يتابعها الكثير من المستهلكين وقد تغيرت مؤشراتها ما بعد انخفاض ملحوظ إلى ارتفاع بدأت به التداولات والتعاملات الخاصة بالبورصة الرئيسية المصرية للدواجن، وقد لوحظ الارتفاع على أسعار كل أنواع الدواجن البيضاء والبلدي والساسو والسلالات الأخرى منها وكذلك أسعار البط والأرانب وغيرها من الدواجن الأكثر استهلاكًا في السوق المصرية من قبل المواطنين ولذلك نتابع في التقرير المستويات السعرية وكافة المؤشرات اليوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023 م سواء في المزرعة أو سعر البيع بالنسبة للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 سبتمبر 2023

تغيرت المؤشرات السعرية الخاصة بسعر بيع كل نوعيات الدواجن المستهلكة كأكثر أنواع اللحوم التي تلقى الإقبال العالي بشكل يومي، وتسعى الجهات المعنية على الرغم من تغير المؤشر السعري إلى محاولة رفع إنتاجية البلاد من الدواجن وذلك حتى يكون هناك استقرار في الأسعار ووصولها إلى أسعار ومؤشرات مقبولة.

أسعار الفراخ البيضاء

اليوم سجلت الدواجن البيضاء في المزارع في مختلف المحافظات في مصر قيمة مالية استقرت عند مستوى يعادل 57 جنيه مصري للكيلو جرام، في حين أنها تصل للمشتري بنحو قيمة تعادل 66 جنيه مصري للكيلو جرام الواحد.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وصلت الأسعار اليوم 1/9/2023 وفي مستهل التعاملات الخاصة ببورصة الدواجن وفي المزارع إلى قيمة تعادل 112 جنيه مصري بينما تصل للمستهلك بسعر ما بين 118 و 119 جنيه مصري في السوق الاستهلاكية والشعبية.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

تصل القيمة السعرية للكيلو جرام الواحد من الدواجن الأمهات في المزرعة الى 50 جنيه وتصل للمستهلك بسعر حوالي 56 جنيه مصري وهو السعر الخاص بها وذلك في أغلب المحلات التي تبيع بالتجزئة وفي الأسواق الشعبية والتجارية.

اسعار الدواجن الساسو

من الملاحظ على أسعار الدواجن الساسو أنها أيضًا قد ارتفعت حيث أنها قد حققت مستوى سعري مرتفع بقيمة تعادل في المزرعة 91 جنيه مصري في حين أن سعرها قد وصل اليوم للمشترين لقيمة مالية للكيلو تعادل 99 جنيه مصري في مختلف الأسواق.

أسعار البط بالسوق المحلية

البط المسكوفي سعره 100 جنيه، والبط المولار وصل سعره للكيلو إلى 65 جنيه مصري.