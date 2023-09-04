فيها غرامة عشان متقولش معرفش”.. كيف اقرأ عداد الغاز الطبيعي لشهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد تجيب

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين لديهم عدادات غاز طبيعي عن كيف اقرأ عداد الغاز الطبيعي وذلك من أجل عدم تعرضهم لدفع غرامات مالية وضمان استمرار الخدمة، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على كيفية قراءة عداد الغاز الطبيعي، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

كيف أقرأ عداد الغاز الطبيعي

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن كيف اقرا عداد الغاز الطبيعي، لهذا قامت شركة بتروتريد بتوضيح عملية قراءة العداد، مشيرة إلى أن المواطن يستطيع أن يقوم بقراءة عداد الغاز عن طريق كاميرا الهاتف المحمول بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

من خلال متجر التطبيقات الذي يوجد على الهاتف المحمول، يقوم المواطن تحميل تطبيق شركة بتروتريد.

بعد إتمام عملية تثبيت التطبيق يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد على التطبيق إذا لم يكن لديه حساب بالفعل.

يقوم المواطن بفتح التطبيق والقيام بتسجيل الدخول إلى حسابه.

من بين الاختيارات المتاحة يتم اختيار خيار تسجيل قراءة عداد الغاز باستخدام كاميرا الهاتف.

يوضع المواطن الهاتف في مكان ثابت أمام عداد الغاز.

يوجه المواطن كاميرا الهاتف نحو العداد بحيث يكون العداد واضحا في الصورة.

يقوم المواطن بالتقاط بعض الصور للعداد عن طريق التطبيق.

سوف يقوم التطبيق بترجمة الصورة واستخراج القراءة من العداد.

سوف تظهر القراءة على الشاشة ويقوم المواطن بالتأكد من أنها صحيحة.

بعد أن يتم التأكد من القراءة، يقوم المواطن تأكيدها في التطبيق.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يكون المواطن قد تعرف على قيمة الفاتورة ويقوم بدفعها عن طريق وسائل الدفع المتاحة في التطبيق مثل البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

يستطيع المواطن أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: