لو سمعت صوت انذار لعداد الغاز”.. تنبيه هأم من شركة بتروتريد بشأن انذار صفاره في عداد الغاز الكارت
يريد العديد من المواطنين الذين يعملون بالغاز بنظام الكارت معرفة لماذا يصفر عداد الغاز الكارت؟، لهذا قامت شركة الخدمات البترولية بتروتريد بإيضاح هذا الأمر، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى.
لماذا يصفر عداد الغاز الكارت؟
أوضحت شركة الخدمات البترولية بتروتريد لماذا يصفر عداد الغاز الكارت؟، وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطن عن هذا السبب، حيث أوضحت الشركة بأن عداد الغاز التي تعمل بنظام الكارت تقوم بإعطاء للمواطن عدد من التحذيرات على الشاشة والتي تهدف إلى اخبار المواطن بأن العداد يوجد بة مشكلة أو خطأ ما وعلية أن يقوم باكتشاف هذا الخطأ أو المشكلة والقيام بإصلاحها فى أسرع وقت ممكن.
حالات انقطاع الغاز
يرغب عدد كبير من المواطنين الذين لديهم عدادات غاز مسبقة الدفع معرفة حالات انقطاع الغاز، حيث أوضحت شركة الخدمات البترولية أن حالات انقطاع الغاز هي ما يلي:
- نفاد الرصيد وانتهاء أوقات السماح.
- استخدام الغاز دون الإنتظار للوقت المحدد.
- وجود تسرب في الغاز.
- التلاعب في العداد.
إشعارات يجب على أصحاب عداد الغاز مسبق الدفع معرفتها
قامت شركة الخدمات البترولية بتروتريد بالإعلان عن مجموعة من الإشعارات الهامة التي يجب على الأشخاص الذين يمتلكون عدادات غاز مسبقة الدفع معرفتها، ومن أهم هذه الاشعارات ما يلي:
- إشعار “E-01” والذي يدل على أنه يوجد مشكلة في البطارية الخاصة بعداد الغاز مسبق الدفع.
- إشعار “E02”: والذي يقوم بإعطاء تنبيه للمواطن إلى وجود مشكلة في غطاء عداد الغاز مسبق الدفع.
- اشعار “E-03”: والذي يحذر من اقتراب جسم ممغنط من عداد الغاز مسبق الدفع، ويجب إبعاده.
- إشعار “E-05”: والذي يقوم بأخبار المواطن الحاجة إلى إعادة شحن عداد الغاز مسبق الدفع.
- إشعار “E-06”: والذي يعمل على اخبار المواطن انتهاء الرصيد الموجود عداد الغاز.
- إشعار “E-09”: والذي يوجة المواطن الى بضرورة صيانة صمام العداد.
- إشعار “E-10”: يدل على بدء وقت السماح للتشغيل.
- إشعار “E-15”: والذي يُعتبر الأكثر خطورة، حيث يُنبِّه المواطن عن وجود تسريب بخاصية الأمان.