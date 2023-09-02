لو سمعت صوت انذار لعداد الغاز”.. تنبيه هأم من شركة بتروتريد بشأن انذار صفاره في عداد الغاز الكارت

يريد العديد من المواطنين الذين يعملون بالغاز بنظام الكارت معرفة لماذا يصفر عداد الغاز الكارت؟، لهذا قامت شركة الخدمات البترولية بتروتريد بإيضاح هذا الأمر، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى.

لماذا يصفر عداد الغاز الكارت؟

أوضحت شركة الخدمات البترولية بتروتريد لماذا يصفر عداد الغاز الكارت؟، وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطن عن هذا السبب، حيث أوضحت الشركة بأن عداد الغاز التي تعمل بنظام الكارت تقوم بإعطاء للمواطن عدد من التحذيرات على الشاشة والتي تهدف إلى اخبار المواطن بأن العداد يوجد بة مشكلة أو خطأ ما وعلية أن يقوم باكتشاف هذا الخطأ أو المشكلة والقيام بإصلاحها فى أسرع وقت ممكن.

حالات انقطاع الغاز

يرغب عدد كبير من المواطنين الذين لديهم عدادات غاز مسبقة الدفع معرفة حالات انقطاع الغاز، حيث أوضحت شركة الخدمات البترولية أن حالات انقطاع الغاز هي ما يلي:

نفاد الرصيد وانتهاء أوقات السماح.

استخدام الغاز دون الإنتظار للوقت المحدد.

وجود تسرب في الغاز.

التلاعب في العداد.

إشعارات يجب على أصحاب عداد الغاز مسبق الدفع معرفتها

قامت شركة الخدمات البترولية بتروتريد بالإعلان عن مجموعة من الإشعارات الهامة التي يجب على الأشخاص الذين يمتلكون عدادات غاز مسبقة الدفع معرفتها، ومن أهم هذه الاشعارات ما يلي: