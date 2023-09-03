متقولش معرفش لو عندك عداد غاز”.. شركة بتروتريد تحذر المواطنين بشحن عداد الغاز كل كام شهر لعدم انتقطاع الغاز

يتساءل العديد من المواطنين الذين يمتلكون عدادات غاز مسبقة الدفع عن شحن عداد الغاز كل كام شهر؟، لذلك قامت شركة الخدمات البترولية بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالرد على هذا السؤال، والذي سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

شحن عداد الغاز كل كام شهر؟

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة شحن عداد الغاز كل كام شهر؟ لهذا أجابت شركة بتروتريد للخدمات البترولية بأنة يجب على المواطن أن يقوم بشحن كارت الغاز حتى وإن كان به رصيد، قبل مرور 60 يومًا من تاريخ أخر شحنة.

وأشارت الشركة إلى أن شحن الكارت كل شهرين إلزامًا على جميع أصحاب العدادات مسبقة الدفع، سواء كان هناك مديونيات على العداد أم لا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

وفرت شركة الخدمات البترولية بتروتريد على المواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، حيث أوضحت الشركة أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

اولا الدخول إلى موقع شركة بتروتريد الغاز، من خلال النقر على هذا الرابط .

عن طريق القائمة الرئيسية، بالضغط على خانة الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية.

يتم كتابة بيانات صاحب العداد بصورة دقيقة.

يجب على المواطن أن يقوم بتوضيح مكان تركيب العداد بالتفصيل مثل الشقة، الدور، العقار، والشارع.

يسجل المواطن قراءة العداد والتي تتكون من 10 أرقام في المكان المخصص لذلك بدقة.

النقر على كلمة عرض فاتورة الاستهلاك الشهري.

سوف تظهر للمواطن قيمة الفاتورة المستحقة للشهر الحالي.

يستطيع أن يقوم المواطن بمعاينة المبلغ المستحق للدفع واختيار وسيلة الدفع المناسبة واتباع الخطوات اللازمة من أجل إتمام عملية الدفع.

خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي

يستطيع المواطن أن يقوم بتسجيل قراءة الغاز الطبيعي بكل سهولة وذلك من خلال الطرق التالية: