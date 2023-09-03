لو كارت الغاز باظ اعمل ايه”.. شركة بتروتريد تعلن خطوات استخراج كارت عداد الغاز بدل فاقد أو تالف دون فقدان الرصيد

قد يشعر الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون عدادات غاز تعمل بنظام الدفع المسبق بالذعر والقلق إذا باظ كارت الغاز، لهذا يتساءل هؤلاء الأشخاص عن لو كارت الغاز باظ اعمل اي؟، لهذا ردت شركة الخدمات البترولية على سؤال هؤلاء الأشخاص والذي سوف نتعرف عليه خلال مقالنا هذا، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

لو كارت الغاز باظ اعمل اي؟

أجابت شركة بتروتريد للخدمات البترولية عن سؤال عدد كبير من المواطنين لو كارت الغاز باظ اعمل أي؟، أنه في هذه الحالة يتم استخراج كارت جديد بدل الكارت التالف بكل بسهولة وذلك من أجل ضمان استمرار الخدمة بدون انقطاعها.

وأردفت الشركة قائلة أنه عند القيام باستخراج كارت جديد بدل الكارت التالف لا يقوم المواطن بفقد الرصيد الذي كان موجودا في الكارت القديم ويستطيع المواطن استخدامه بدلا من الكارت القديم، وهذا يضمن للمواطن عدم فقدان الأموال التي قام بشحن كارت العداد بها.

خطوات استخراج كارت غاز عداد مسبوق الدفع

إذا رغب المواطن في استخراج كارت غاز العداد مسبق الدفع بدلا من الكارت التالف أو المفقود ، فإنه يجب عليه أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

ان يقوم المواطن اولا بزيارة الفرع التابع له واستخدم أي فاتورة شحن سابقة أو رقم العداد المراد استبدال الكارت الخاص به.

دفع رسوم بدل فاقد مبلغ 20 جنيهًا.

يستطيع المواطن أن يحصل على كارت جديد على الفور.

إشعارات يجب على أصحاب عداد الغاز مسبق الدفع معرفتها

أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد عن عدد من الإشعارات الهامة التي يجب على الأشخاص الذين يمتلكون عدادات غاز مسبقة الدفع معرفتها، ومن أهم هذه الاشعارات ما يلي: