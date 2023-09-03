إلغاء بطاقة التموين”.. وزارة التموين تحسم الجدل بشأن الكارت الموحد بديل كارت التموين؟

يتساءل العديد من المواطنين عن ما هو الكارت الموحد بديل كارت التموين؟، وكيفية استخراج وذلك لان الحكومة المصرية تعتمد هذه الأيام على الآليات الحديثة والمتطورة من أجل التسهيل على المواطن الحصول على العديد من الخدمات بسرعة وسهولة، لذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذا الكارت، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

الكارت الموحد بديل كارت التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن ما هو الكارت الموحد بديل كارت التموين؟، حيث أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى أن الكارت الموحد يقوم بتوفير للمواطن جميع الخدمات التي كانت تقوم البطاقة التموينية بتوفيرها ولكنه يعد أكثر شمولاً، حيث يمكن عن طريقه الحصول على السلع التموينية وصرف نقاط الخبز وغيرها من الخدمات المتطورة مثل التأمين الصحي.

وأشار أيضا إلى أن هذا الكارت يمكن استخدامه في النقل والمواصلات بسهولة وبشكل الكتروني بهدف التيسير على المواطن والحفاظ على كل من وقته وجهده.

وأردفت قائلا أن الهدف من هذا الكارت هو حصول المواطن على الدعم المخصص له دون أن يتعرض للنهب أو الاحتكار، والتوصل لتوزيع عادل لكافة الخدمات التي تقوم الحكومة بتوفيرها للمواطن.

مميزات كارت التموين الموحد 2023

يتميز كارت التموين الموحد بالكثير من المميزات، والتي من أبرزها ما يلي:

فتح حساب في البريد المصري من أجل تسهيل المعاملات المالية والمصرفية.

تسهيل الحصول على دعم تكافل وكرامة.

حتى يستطيع المواطن من الاستفادة من جميع المميزات المقدمة من الحكومة المصرية للمستحقين، يجب على المواطن أن يقوم بالتسجيل في منظومة الكارت الموحد.

كيفية استخراج كارت التموين الموحد

يستطيع أن يقوم المواطن باستخراج كارت التموين الموحد بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي: