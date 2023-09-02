” لو هتبني الحق الفرصة واشتري “.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2/9/2023 في مصر

مع بداية الشهر الجديد، يواصل الألاف من المواطنين البحث عن أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي المصري، تزامنًا مع تزاجع أسعار مواد البناء في الأسواق بسبب حالة الركود في البيع والشراء وخلال هذه المقالة نستعرض معكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 في الشركات المصرية وخاصة حديد عز والمصريين والجارحي والعشري.

أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023

ونستعرض معكم أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023 في الشركات المنتجة بمصر، حسب سعر المصنع وهي كالتالي:

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي 34000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 31500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 33000 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن.

حديد الكومي 32000 جنيه للطن.

سجل العشري 32500 جنيه للطن، والمعادي 31500 جنيه، وبيانكو 31700 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 31500 جنيه للطن.

سجل حديد الداخلية سعر 36000 جنيه، وعطية سعر 32000 جنيه، والمراكبي سعر 33000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 34000 و36000 جنيه.

ووصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 31500 و33000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-9-2023

وإليكم أسعار الأسمنت، اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 في الشركات المصرية وهي كالتالي: