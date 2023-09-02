أمانة العاصمة بالمملكة تُرصد إزالة 4 مزارع ورقيات جنوب مكة لهذا السبب تقوم الحكومة السعودية بالسعي دائما وبشكل مستمر في تطوير كل المناطق الخاصة بها على مستوى المملكة سواء كانت مباني أو غيرها، فقد قامت بالاعلان عن أزالة أربع مزارع ورقيات جنوب مكة فهذا جعل الكثير من المواطنين أن يبحثوا حول السبب وراء هذه الإزالة، فهي تعمل بشكل مستمر في أن تقدم يد العون دائما لتوفير أفضل حياة لكل المواطنين، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الكثير من التفاصيل الأخرى حول هذا الموضوع.

أمانة العاصمة بالمملكة تُرصد إزالة 4 مزارع ورقيات جنوب مكة لهذا السبب

قامت الحكومة السعودية بذكر السبب وراء إزالة هذه المزارع وهو أنها مخالفة قانونيا وذلك لأنها تسقى بواسطة مياه الصرف الصحي في جنوب مكة، فقامت وكالة البدائيات المتمثلة في المدينة بمنع سقي هذه المزارع بهذه المياه فقد نسقت هذا مع مختلف الجهات المختصة المعينة، فقامت بإزالة هذه المزارع التي تقدر مساحتها بـ 55000 متر مربع، والأمانة العامة هنا تحرص دائما وبشكل مستمر في تحقيق مستوى عالي في مجال الزراعة و تحذر دائما من وضع مياه الصرف الصحي في مزارعها، فهي تعمل على تطبيق الكثير من الغرامات والجزاءات على كل المخالفين داخل المملكة حتى تمنع هذا الأمر، فهي تحافظ دائما على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في السعودية.

الأمانة العامة المقدسة

كما ذكرنا أن الأمانة العامة المقدسة تسعى دائما بالتعاون مع الجهات المسؤولة على أنها تراقب كل المزارع والأراضي التي تسقى بمياه الصرف وذلك خوفا على سلامة المقيمين والمواطنين في السعودية، فهي تبذل أقصى جهدها حتى لا يحدث هذا الأمر، وعندما تعرف بإقامة أي شيء مخالف تقوم بتوقيع أشد العقوبات والجزاءات على الجميع حتى تعمل على إزالة هذه المزارع.

جهود الأمانة العامة المقدسة في معالجة الظواهر السلبية

قامت الامانة العامة والتي تتمثل بوكالة البلديات بمواصلة جهودها الميدانية ومتابعتها المستمرة عن طريق المراقبين الميدانيين في تريد معالجة الظواهر السلبية المخالفة للأنظمة والتعليمات لمكة المكرمة، فكما قامت بضبط المزارع المخالفة للنظام قامت أيضا بضبط موقع مخالف عبارة عن مبنى سكني لعمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، فهذه العمالة تمارس تخزين أجهزة كهربائية وأواني منزلية وتعمل على إعادة تصنيعها، فقامت البلدية باتخاذ اللازم حول هذه المضبوطات حسب النظام والتعليمات.