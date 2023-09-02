سعر سبيكة 1 جرام في الكويت… معرفة اسعار الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت يعتبر الذهب من الأمور الجمالية التي تفضلها النساء بشكل كبير كما أنه يمنح مظهر مميز عند ارتدائه بالإضافة إلى وجود أسعار متباينة له تتنوع من دولة لآخري فسعره ليس ثابت بل متغير فهناك فترة يكون الثمن مناسب، وفترات أخرى يكون السعر مرتفع جداً، وسنتعرف في هذا المقال عن أسعار الذهب في دولة الكويت مع توضيح سعر كل عيار، وما هو الأفضل أو العيار الذي يتم شراؤها بصورة كبيرة من قبل الأشخاص.

أسعار الذهب في الكويت

يوجد عيار مختلف للذهب كل منه له سعر متباين تماماً عن الآخر سنبدأ بالذهب من عيار 24 فهو من أغلى كذلك أفضل الأنواع التي يمكن شراؤها سعره هو 19,27 دينار كويتي أما بالنسبة لعيار 22 ثمنه هو 17,66 دينار كويتي بينما سعر الذهب من عيار 21 هو 16,86 دينار كويتي ثم ينخفض السعر بشكل ملحوظ في الذهب من عيار 18 يبلغ السعر 14,45 دينار كويتي كذلك ثمن الذهب من عيار 14 هو 11,24 دينار كويتي أما عن أقل عيار للذهب هو 12 سعره حوالي 9,63 أما بالنسبة لسعر أوقية الذهب فسيكون 599,29 دينار كويتي أيضاً سعر الجنيه الذهب هو 134,89 دينار كويتي لكن ثمن كيلو الذهب هو 19,270 دينار كويتي لكن هذه الأسعار في تغير دائم.

ما هي أسعار سبائك الذهب في الكويت

هناك أنواع سبائك مختلفة من حيث الحجم كل منها له سعر يختلف عن الآخر سنتعرف على سعر كل واحدة، ومن هذه السبائك السبيكة ذات حجم واحد جرام سعرها 19,40 دينار كويتي لكن سعر سبيكة الذهب بحجم خمسة جرام هو 97,02 دينار كويتي أيضاً يتوفر سبيكة ذهب حجمها 10 جرام ثمنها هو 194,03 دينار كويتي بينما ثمن سبيكة الذهب بحجم 100 جرام فهو باهظ جداً حيث يبلغ 1,940,34 دينار كويتي أما سعر سبيكة الذهب بحجم الكيلو هو 19,403,36 دينار كويتي كما يوجد سبيكة تولة سعرها 226,24 دينار كويتي بالإضافة إلى سعر سبيكة أوقية هو 603,50 دينار كويتي.