متخليش واحد يضحك عليك ويستغلك”.. اعرف كم نصيب 4 أفراد من الزيت + السكر في بطاقة التموين والسلع التموينية

نصيب أربع أفراد من بطاقة التموين تعد بطاقة التموين من أهم البطاقات الذي يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول عليها ليتمكنوا من خلالها من الحصول على الزيت والسكر والمكرونة كما يمكنهم الحصول من خلالها على الخبز، إليكم أهم المعلومات الخاصة بنصيب أربع أفراد من بطاقة التموين.

نصيب أربع أفراد من بطاقة التموين

يمكن للأشخاص الحاصلين على بطاقة التموين التعرف على نصيب أربع أفراد من بطاقة التموين الحصول على الزيت والسكر والأرز والمكرونة بأسعار مناسبة ومنخفضة عن الأسعار الذي يتم بيعها في محلات السوبر ماركت، فبالنسبة للسكر فيمكن للفرد الواحد الحصول على 2 كيلو من السكر فالأربع أفراد يمكنهم الحصول على 8 كيلو من السكر أما الأرز فيمكن لكل فرد الحصول على كيلو واحد من الأرز فيمكن للشخص الذي يحمل بطاقة تحتوي على أربع أفراد الحصول على 4 كيلو من الأرز كما يمكن لكل فرد الحصول على زجاجة واحدة من الزيت فيمكن لأربع أفراد الحصول على أربع زجاجات من الزيت.

أسعار المنتجات التموينية

سعر المنتجات التموينية لشهر سبتمبر مثلها مثل المنتجات التموينية الذي تم بيعها في شهر أغسطس، فسعر كيلو الأرز 12.5 جنبه مصري وسعر كيلو السكر 12.5 جنيه مصري وسعر زجاجة الزيت 800 جرام سعرها يصل إلى 30 جنيه مصري وسعر علبة مرقة الدجاج في التموين 6 جنيه مصري وسعر كيلو الدقيق 35.5 جنيه مصري وسعر الكيلو الواحد من المكرونة يصل إلى 22 جنيه مصري، وسعر علبة الجبنة 125 جرام في التموين يصل سعرها إلى 4.5 جنيه مصري كما وصل سعر البيضة الواحدة في التموين إلى 4.5 جنيه مصري.

كم يأخذ من الوقت لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد؟

في حالة ضياع بطاقة التموين الخاصة بك يمكنك التقديم للحصول على بطاقة تموين أخرى واستلامها في خلال 15 يوم.

من أين يمكن استلام بطاقة التموين؟

يمكن للشخص الذي قام بتقديم طلب للحصول على بطاقة تموين الذهاب إلى مكتب التموين والحصول على البطاقة وقبل استلام البطاقة يجب التأكد من الاسم وعدد الأفراد المتواجدين في البطاقة وجميع البيانات التي توجد على بطاقه التموين.