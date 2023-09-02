عقب تصريح الأمانة العامة في السعودية.. موعد صرف هدد جدة 1445

موعد صرف هدد جدة وفقاً لتصريح الأمانة العامة قامت الهيئة المختصة في المملكة السعودية بعمل جدول، وأوضحت به كل المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها لأنها منخفضة عن سطح البحر كذلك منخفضة عن أي منطقة مجاورة بالإضافة إلى أنها تكون ذات درجات حرارة عالية جداً كما أنها أعلنت عن وجود بعض المساعدات أو التعويضات التي سيتم منحها للأشخاص بعد إزالة مناطق سكنهم، وسنتعرف في هذا المقال عن أسماء هذه المناطق كذلك طريقة التقديم للحصول على تعويض بعد إزالة هذه المناطق.

موعد صرف هدد جدة وفقاً لتصريح الأمانة العامة

أوضحت الدولة أنه سيتم إعطاء الأشخاص التعويضات مع بداية كل شهر هجري ليتمكنوا من استكمال حياتهم، وتحسين ظروفهم أيضاً يستطيع أي فرد التواصل مع الهيئة المختصة لمعرفة كل المواعيد التي من خلالها سيحصل على تعويضه.

ما هي أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها

أعلنت المملكة السعودية عن أسماء الأماكن العشوائية التي سيتم إزالتها نظراً لأنها منخفضة عن سطح البحر، وعن المناطق التي تجاورها بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة عن ما يزيد عن ثلاثين درجة مئوية هذه الأماكن هي منطقة غليل، ومنطقة المحجر كذلك منطقة قريات بالإضافة إلى منطقة بترومين.

طريقة التقديم للحصول على تعويض إزالة العشوائيات داخل جدة

يسهل التقديم على طلب الحصول على التعويض كل هذا من خلال اتباع الخطوات التالية هي عن طريق تقديم كل الأوراق، والمستندات التي تطلبها الدولة، وتوفر لك الوزارة طريقتين إما عن طريق تقديمها بشكل ورقي للهيئة أو إلكترونياً ثم بعد ذلك ستقوم اللجنة بالنظر في الأوراق ثم التأكد من أنها سليمة بعدها سيتم تشكيل هيئة تتكون من عقارات المملكة السعودية بجانب أمانة جدة، وإمارة مكة، وغيرهم من الأعضاء بعدها سيقومون بتحديد التعويض المناسب لكل شخص.

ما هي شروط التقديم على طلب التعويض

قدمت الدولة العديد من الشروط التي يجب معرفتها ليتم قبول طلبك منها أنه لابد أن تكون العشوائيات قد تمت إزالتها بقرار رسمي تم صدوره من قبل البلدية مع شرط أساسي أن يكون صاحب المكان الذي تم إزالته قد قام بتقديم طلب للحصول على التعويض بعد ذلك سيتم إعطاء تعويض على حسب القوانين المحددة.