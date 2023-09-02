وظائف أرامكو بـ 12000 ريال.. التخصصات وطريقة التقديم في وظائف شركة أرامكو السعودية

وظائف أرامكو بـ 12000 ريال.. أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الإعلان عن عدد من التخصصات المختلفة التي وصلت الرواتب فيها إلى 12000 ريال، حيث إن ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي سنوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

وظائف أرامكو بـ12000 ريال

جاءت التخصصات المطلوبة في وظائف شركة أرامكو السعودية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

مهندس ميكانيكا.

موظف استقبال.

مشرفي الشحن والاستلام.

مدير تطوير أعمال.

أخصائي تطبيقات.

مسؤول اجتماعي.

أمين مستودع.

مشرف مشتريات.

فني إلكترونيات.

عامل حفر.

أخصائي أمن المعلومات.

طريقة التقديم في وظائف شركة أرامكو

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم في وظائف شركة أرامكو السعودية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع شركة أرامكو السعودية.

بعد ذلك يتم اختيار التخصص الخاص بصفحة الوظائف الشاغرة.

بعدها يتم إدخال رقم العمل.

إرفاق السيرة الأتية الخاصة بالمتقدم عبر البريد الإلكتروني ” [email protected]”.

إدخال رقم الوظيفة الخالية.

في النهاية يتم الضغط مباشرة على أيقونة إرسال الطلب.

شروط وظائف أرامكو السعودية

جاءت أهم شروط التقديم في وظائف أرامكو السعودية وفقًا للنحو التالي:-

ألا يقل نسبة النجاح في الثانوية عم 75%.

تجاوز سن المتقدم 24 عامًا، حتى يحق له التقديم في وظائف أرامكو.

الحصول على الشهادة الثانوية في عام 2016.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية، تقوم باستقبال كافة الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين، والعمل على مراجعتها مراجعة دقيقة، ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى المتقدم بقبوله في الوظائف.