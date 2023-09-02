مظلتي pdf.. كشوفات المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 العراق جميع المحافظات

مظلتي pdf.. أصبحت الرعاية الاجتماعية من بين أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء العراق، حيث إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساهم بشكل في تخفيف العبء عن الكثير من المستفيدين، إضافة إلى توفير حياة كريمة، فضلاً عن أن ذلك يُساهم بشكل كبير في مساعدة العديد من المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العديد من البلاد، ولهذا فإن فإن كشوفات الرعاية الاجتماعية، أصبحت على وشك الظهور، خاصة مع اقتراب الانتهاء من تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالمستفيدين.

مظلتي pdf كشوفات الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يجب الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم الطلب.

الضغط مباشرة على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم بعد ذلك الذهاب إلى قسم “الرعاية الاجتماعية”.

بعدها يتم الضغط مباشرة على أيقونة “تنزيل”.

ليتم في النهاية تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالمستفيد.

ومعرفة أسماء المقبولين ضمن الرعاية الاجتماعية.

إنشاء حساب منصة مظلتي 2023

في حال إذا لم يكن لديك حساب عبر منصة مظلتي، وذلك وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-