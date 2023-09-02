موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني … ورابط الاستعلام

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بعد أنهى الطلاب الامتحانات، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تنتهي الوزارة من عملية التصحيح ورصد الدرجات خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور”رضا حجازي” وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأكد وزير التربية والتعليم خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة تسعى للإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ورفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها والتقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات .

وأشار خلال نهاية حديثه إلى أن الطالب يمكنه الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال الرابط الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخرومن المنزل خاصة وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها عدد من محافظات الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023