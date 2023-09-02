“كشوفات جديدة”رابط استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023 والشروط والأوراق المطلوبة | tk.moss.gov.eg وزارة التضامن الإجتماعي

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023، الذي أصبح من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على العمل وسد احتياجتاتهم من مأكل ومشرب، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط استعلام تكافل وكرامة شهر سبتمبر وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

تكافل وكرامة سبتمبر 2023

حيث تهتم الحكومة المصرية على تقديم الدعم المادي لعدد كبير من الأسر المصرية لمساعدتهم على ظروف المعبيشة الصعبة ، وذلك بناء على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن وجود عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي…

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

ألا يكون المتقدم لديه أصول عقارات .

ألا يكون المتقدم مشترك في برامج دعم أخرى.

كما يجب ألا يكون المتقدم مؤمن عليه .

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شهادات ميلاد الأبناء الأقل من 18 عام .

صورة بطاقات الرقم القومي للأبناء الأكبر من 18 عام.

بيان طالب من المدارس الحكومية

صورة من قسيمة الجواز للمتزوجين.

صورة من قسيمة الطلاق في حالة الطلاق.

رابط استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تضرب عدد كبير من محافظات مصر خلال الأيام الأخيرة، وإليكم رابط الاستعلام .