 “منصة مظلتي” الانpdf  رابط  أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 “spa.gov.iq” عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

2. البحث رابط الرعاية الاجتماعية أو الدعم المالي على موقع الوزارة

3. قراءة الشروط والضوابط المحددة للحصول على الدعم المالي، وتأكد من أنك تفهم المعايير المطلوبة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

4. قم بمراجعة وتجهيز المستندات والوثائق المطلوبة. قد يشمل ذلك بطاقة الهوية الشخصية، وثائق الدخل، وشهادات الميلاد، وأي وثائق أخرى ذات الصلة.

5. إكمال نموذج الطلب المطلوب،و قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة وتأكد من تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة.

الرعاية الاجتماعية في العراق، وتشمل الشروط الأساسية التالية: وزارة العمل العراقية وضعت مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على دعم برنامج، وتشمل الشروط الأساسية التالية:

1. يجب أن يكون المستفيد من الدعم عراقي الجنسية.

2. يجب أن يكون المواطن مقيمًا في العراق بشكل دائم.

3. للرجال، يجب أن يكونوا في فئة الأعمار بين 18 و 60 عامًا عند تقديم الطلب.

4. بالنسبة للنساء، يجب أن يكون أعمارهن بين 15 و 55 عامًا.

5. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيمًا في العراق.

6. يجب تقديم وثائق رسمية تثبت أهلية المستفيد للحصول على الدعم.