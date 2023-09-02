عربي و دولي
“منصة مظلتي” الانpdf رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 “spa.gov.iq” عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
pdf رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 “spa.gov.iq” عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعي، حيث يتطلع العديد من المواطنين في جميع أنحاء العراق إلى معرفة نتائج الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية في العام 2023. تزامنًا مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اقتراب الإعلان عن المستفيدين، ويتم حاليا دراسة جميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية، وفي هذه السطور، سنلقي نظرة على كيفية استعلام أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق والشروط المطلوبة لذلك.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023
تمت توضيح تفاصيل استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من قِبَل مصادر حكومية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق،و من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التحقق من أهلية المواطنين للحصول على الدعم المالي. يمكن الاستعلام عن ذلك بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت، “ربط مظلتى”
2. البحث رابط الرعاية الاجتماعية أو الدعم المالي على موقع الوزارة
3. قراءة الشروط والضوابط المحددة للحصول على الدعم المالي، وتأكد من أنك تفهم المعايير المطلوبة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.
4. قم بمراجعة وتجهيز المستندات والوثائق المطلوبة. قد يشمل ذلك بطاقة الهوية الشخصية، وثائق الدخل، وشهادات الميلاد، وأي وثائق أخرى ذات الصلة.
5. إكمال نموذج الطلب المطلوب،و قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة بدقة وتأكد من تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة.
شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق
وزارة العمل العراقية وضعت مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وتشمل الشروط الأساسية التالية:
1. يجب أن يكون المستفيد من الدعم عراقي الجنسية.
2. يجب أن يكون المواطن مقيمًا في العراق بشكل دائم.
3. للرجال، يجب أن يكونوا في فئة الأعمار بين 18 و 60 عامًا عند تقديم الطلب.
4. بالنسبة للنساء، يجب أن يكون أعمارهن بين 15 و 55 عامًا.
5. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيمًا في العراق.
6. يجب تقديم وثائق رسمية تثبت أهلية المستفيد للحصول على الدعم.