رابط وظائف وزارة الصحة 2023 …. تعرف على الشروط والأوراق

رابط وظائف وزارة الصحة 2023،اعلنت وزارة الصحة والسكان خلال الساعات الماضية عن فتح باب التقديم لوظائف وزارة الصحة التي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص المتقدمين والتي جاءت كالآتي:

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة والسكان

ألا يزيد سن المتقدم عن 55 عام .

ألا يكون حصل المتقدم على أي جزاءات إدارية.

أن يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية في إدارة المستشفيات والمديريات.

الوظائف المعلن عنها متاحة فقط للأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان والمديريات.

وظائف وزارة الصحة والسكان

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية بها والتي جاءت كالتالي:

مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات المختلفة.

وكلاء لمديريات الشئون الصحية .

مديرين الإدارة العامة للمستشفيات بمديريات الشؤون الصحية.

رابط وظائف وزارة الصحة 2023

وأشارت وزارة الصحة والسكان على تفعيل رابط الكتروني خاص للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وذلك من خلال الرابط الرسمي للوزارة على الإنترنت من هنا

كما يمكنكم أيضاً ارسال الطلبات والاستفسارات على رقم 01005446532.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أنها سوف تتلقى الطلبات على الرابط التي أعلنت عنه، ولم يتم الالتفات إلى أي طلبات يتم تقديمها في مكاتب الصحة أو الوزارة .

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الصحة