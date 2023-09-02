حقيقة إلغاء شروط البناء الجديدة 2023.. مصدر يُجيب

تداولت الكثير من الأقاويل حول إلغاء شروط البناء الحديدة في جمهورية مصر العربية، وهذا بعدما تم عمل لجنة تشكيلية من قبل وزارة الإسكان والتنمية المحلية، وقام المسؤول المختص بالوزارة بالتحدث حول حقيقة إلغاء شروط البناء الجديدة من عدمه، حتى يكون الجميع على علم بما سيتم بالتفصيل دون التشتت بأي شائعات، وخلال المقال سنتطرق خول هذا مع توضيح الهدف من شروط البناء.

حقيقة إلغاء شروط البناء الجديدة

أفصح مصدر مسؤول من داخل وزارة الإسكان والتنمية، أنه لا توجد أي صحة للشائعات التي تم تداولها بين الناس على مواقع التواصل بإلغاء شروط البناء التي تم وضعها، وأكد أن العمل بإصدار تراخيص البناء الحديثة مازال مستمر بشكل طبيعي وفقًا لشروط البناء التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، وأوضح أن كافة القوانين الحالية سارية كما هي، وأوضح المسؤول أن في الوقت الحالي لا توجد أي تغييرات في شروط البناء الجديدة، وفي حال تم حدوث أي جديد سيتم الإعلان عنه من قبل مسؤولي وزارة الإسكان والتنمية.

ومن ناحية أخرى قام السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة اللواء يحيى الأدغم بنفي إلغاء شروط البناء الجديدة، وأشار أنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة من قبل وزارة الإسكان، ومنه نكون قد بينا حقيقة إلغاء شروط البناء الجديدة.

الهدف من ضوابط وشروط البناء الجديدة

قامت وزارة الإسكان والتنمية المحلية بجمهورية مصر العربية بوضع العديد من الشروط للبناء الجديد لأهداف معينة وهي: