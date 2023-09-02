“majid kids ” تردد قناة ماجد 2023 على النايل سات

قناة ماجد هي قناة تابعة لشبكة قنوات أبوظبي وتم إنشاؤها عام 2015 ميلاديًا ومقرها الرسمي أبوظبي، وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى مجلة ماجد الشهيرة وهي مجلة للأطفال، وتم الإعلان عن تردد قناة ماجد 2023 على النايل سات ليتمكن المزيد من الجمهور بإضافتها على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن القناة لها عدد جمهور كبير ويتم متابعتها من داخل العديد من البلدان العربية، وخلال مقالنا سنقوم بتقديم تردد قناة Maged Kids.

تردد قناة ماجد 2023 على النايل سات

تعتبر قناة Maged للأطفال من القنوات التي تحافظ على راحة مشاهديها وتقديم أفضل وضع للصورة والصوت، حيث يتم استخدام أجدد الأجهزة الإلكترونية المتطورة تكنولوجيًا، مع الحرص على توفير قوة إشارة عالية للحفاظ على الصورة دون تشويش أو تقطيع، مع وضوح تام للصوت، ويمكن لمحبي المحتوى المتميز للأطفال إضافة تردد قناة ماجد 2023 من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11411).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (30000).

معامل تصحيح الخطأ: (3/4).

الجودة: (HD).

اسم القناة على شاشة التلفزيون: Maged KIDS.

تردد آخر لقناة ماجد للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11526).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (7/ 8).

الجودة: (Sd).

اسم القناة على شاشة التلفزيون: Maged KIDS.

نبذة عن محتوى قناة ماجد للأطفال

تهتم قناة ماجد بكل ما يخص الأطفال من عمر سنتين وحتى 12 سنة، وتسعى لتنمية مهارات الأطفال وإرشادهم إلى ما ينفعهم، وتقوم القناة بتقديم محتواها على النحو التالي: