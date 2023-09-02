أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يرغب الكثير من المواطنين في جميع المحافظات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، فقد تم التصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ان الاستعلام سيتم بشكل الكتروني ومن خلال الدخول على موقع الوزارة او منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الأخيرة

قامت الوزارة بالاعلان عن منصة مظلتي والتي تعمل على تسهيل الخدمات لجميع المواطنين في دولة العراق حيث انها تستهدف كل من الفئات الفقيرة المحتاجة لدعم والاسر ذو الدخل المنخفض.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط المختلفة التي قامت الوزارة العراقية والتي من بينها.

لابد من أن يكون المتقدم حامل جنسية عراقية ويكون مقيم اقامة دائمة في العراق.

أن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 16 عام للرجال اما للسيدات الا يقل العمر عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما انه لابد من تقديم كافة الاوراق حتى يتم الحصول على الدعم.

أن تكون لا تمتلك أي عقارات ومنازل وأراضي زراعية باسمه.

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كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة

صرحت الوزارة عن كيفية الاستعلام عن الاسماء من خلال القيام بالاتي.