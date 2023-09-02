“هتأخر ساعتك 60 دقيقة” رسميًا انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد عند انتهاء التوقيت الصيفي ودخول فصل الشتاء، وهذا ما سيتم هذا العام في التاريخ الذي يتم تحديده من قبل المختصين والخبراء في جمهورية مصر العربية ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، ويتساءل الكثيرون حول ذلك الموعد حيث إن تغيير المواعيد تؤثر على طبيعة قيام المواطنين بأعمالهم، وحتى يكونوا على استعداد لتغيير مواعيد خطة أعمالهم وفقًا لخطة تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي، وسنقوم خلال مقالنا بالتحدث حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي.

هتأخر ساعتك 60 دقيقة

أوضح مجلس الوزراء المصري أنه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء التوقيت الصيفي، وأشارت أن التوقيت الصيفي ينتهي مع آخر يوم خميس في شهر أكتوبر وسيكون ذلك متوافق مع يوم 26/ أكتوبر/ 2023 ميلاديًا، وعليه هتأخر ساعتك 60 دقيقة عزيزي المصري أي بمقدار ساعة واحدة فقط، وهذه الساعة يتم الاستفادة منها في إستعادة الطاقة بشكل أفضل، حيث يتنعم المواطنين بساعة إضافية في النوم، ويستمر التوقيت الشتوي لمدة ست شهور أي حتى تاريخ 27/ أبريل/ 2024 القادم، وبعدها هذا التاريخ يتم تقديم الساعة 60 دقيقة للرجوع إلى التوقيت الصيفي والتمتع بتطول وقت للضوء الطبيعي، ويتوافق بدء التوقيت الصيفي مع أبريل القادم في تاريخ 28/ أبريل/ 2024 ميلاديًا.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

ترجع أهداف تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي إلى فوائد كثيرة وهي: