هل التقديم على الرعاية مفتوح؟.. رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي

هل التقديم على الرعاية مفتوح من أكثر الأسئلة المطروحة في الأونة الأخيرة من قبل كافة المواطنين العراقيين، حيث تسعى الدولة لتوفير يد العون لهم في مختلف القطاعات لإعانتهم على متطلبات الحياة وخاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها كافة دول العالم، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

هل التقديم على الرعاية مفتوح؟

أعلنت هيئة الحماية بدولة العراق عن فتح باب استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية، حيث تكون الاستمارة الخاصة بالتقديم مُتاحة على مدار الـ 24 ساعة، وحددت أيضًا الفئات المستفيدة من راتب الحماية وهما:

اليتامى وهم الأطفال الذين لم يتجاوز عُمرهم 18 عام.

المطلقة ولكن ألا تكون متزوجة مرة أخرى.

الفتاة التي ليس لديها شخص يعولها.

العزباء التي بلغت 35 عام ولم تتزوج.

زوجة الشخص المفقود ممن امتلكت قرار من المحكمة.

عائلة الشخص النزيل والمرأة المهجورة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لكي تتمكن من الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

انقر على خانة الاستعلام ثم اكتب البيانات المطلوبة في الأماكن الشاغرة لها.

ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يتمكنون من الحصول على الوجبة التاسعة وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: