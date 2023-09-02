spa.gov.iq : ملفات بي دي اف بأسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة رقم خمسة الوجبة الاخيرة

يشغل هذا الموضوع الكثير من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والراغبين على التعرف على اسمائهم حيث انه تم التصرح من الوزارة عن اقتراب الموعد للاعلان عن الاسماء ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يهتم الكثير بالتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 كما ان هناك عدد من ضوابط وشروط الحصول على الدعم المقدم وانه حالة إذا لم تتوافر سيتم رفض المتقدم ويمكننا الاستعلام عن الاسماء من خلال القيام بالاتي.

يتم القيام بالدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم يتم الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار منصة مظلتي من خلال الموقع.

ثم النقر على نظام الرعاية الاجتماعية في العراق.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالوجبة والدفعة.

يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء المستفيدين.

كتابة كافة المعلومات الخاص بالمتقدم.

ثم يتم الانتظار بضع ثوانٍ وستحصل على ملف PDFبها كافة الاسماء.

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شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل العراقية عن توافر عدد من الشروط والضوابط، التي من بينها الاتي.