بعد إلغاء سلعة الأرز من بطاقة التموين..تعرف علي قائمة أسعار السلع التموينية في سبتمبر 2023

اسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023 ، حيث بدء صرف السلع التموينية في شهر سبتمبر 2023 للمواطنين اعتبارًا من يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 ، وبناءً على قرار وزارة التموين، تم رفع الأرز من قائمة السلع التموينية ، ومع ذلك، تحتوي قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 على 31 سلعة تموينية أخرى التي ستتم صرفها على بطاقة التموين ومن خلال المقال التالي في موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم قائمة اسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023 داخل المنافذ التموينية في جميع محافظات الجمهورية

اسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر

في شهر سبتمبر 2023، تكون أسعار السلع التموينية على النحو التالي:

– سعر السكر معبأ بوزن 1 كجم هو 12.60 جنيه.

– سعر زيت خليط بوزن 800 ملليتر هو 30 جنيه.

– سعر أرز معبأ بوزن 1 كجم هو 12.60 جنيه.

– سعر دقيق بوزن 1 كجم 18 جنيه.

– سعر المكرونة بوزن 800 جم 13 جنيه.

– سعر مكرونة بوزن 400 جم 6.5 جنيه.

اسعار السلع التموينية في سبتمبر الجاري

تسجل أسعار السلع التموينية على النحو التالي خلال هذا الشهر :

– سعر العدس المجروش بوزن 500 جم 21 جنيهًا.

– سعر الفول المعبأ بوزن 500 جم 9 جنيهات.

– سعر المسليات الصناعية بوزن 800 جم 36 جنيهًا.

– سعر الشاي الناعم بوزن 40 جم هو 5 جنيهات.

– سعر الصلصة بوزن 300 جم هو 8 جنيهات.

– سعر جبنة تتراباك بوزن 125 جم 7 جنيهات.

– سعر جبنة تتراباك بوزن 250 جم 14 جنيهًا.

السلع التموينية في شهر سبتمبر

في شهر سبتمبر، تكون أسعار السلع التموينية على النحو التالي:

– سعر الخل بوزن 900 مليلتر 6 جنيهات.

– سعر اللبن الجاف بوزن 100 جرام 25.50 جنيه.

– سعر كيس ملح طعام بوزن 300 جرام هو 1.25 جنيهات.

– سعر الحلاوة الطحينية السادة بوزن 40 جرام هو 3 جنيهات.

– سعر ظرف الطحينة البيضاء بوزن 24 جرام 2.50 جنيهات.