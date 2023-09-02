تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023…. خطوات ورابط التسجيل

تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب التعرف على تنسيق القبول في جامعة الأزهر الشريف 2023، وبعد أن أعلن الدكتور” سلامة داود” الذي يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023 .

موعد تنسيق القبول في جامعة الأزهر2023

تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد الإعلان عن تنسيق القبول في جامعة الأزهر والتي سوف تبدأ في قبول طلبات الطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبرل 2023 لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية .

تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023

تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023، ومن المقرر أن يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في تقديم الرغبات بداية الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً من خلال مكتب التنسيق، وأشار “داوود” الى أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوي الازهري الدور الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023 بعد اعتماد النتيجة مباشرة.

الحد الأدنى لتنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة الأزهرية تسجيل رغباتهم في تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية أو من خلال موقع التنسيق الالكتروني المتاح أمام الطلاب على مدار الـ 24 ساعة والإطلاع على الحدود الدنيا للقيول في كليات جامعة الأزهر الشريف للعام الدراسي 2023-2024.

خطوات تسجيل الرغبات تنسيق القبول في جامعة الأزهر 2023