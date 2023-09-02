مقدمة اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني السعودي 1445 مكتوبة مميزة ومؤثرة

يعد اليوم الوطني من ضمن اهم الايام بالمملكة كما انه هذا اليوم يذكرنا بذكريات جميلة عن المملكة وظهورها والتي حدثت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مقدمة اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني السعودي 1445.

اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني السعودي 1445

سيتم القيام من قبل المدارس ببث اذاعة مدرسية في هذا اليوم العظيم ويتم الاحتفال به كل عام وانه ذكرة لتوحيد المملكة وقد تغير اسم الحجاز في ذلك اليوم إلى المملكة وهو في اليوم الموافق 23 سبتمبر 1932 م.

في بداية المقدمة لابد ان نبدا باسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الخلق وخاتم المرسلين ويعد هذا اليوم هو افض ايام التاريخ في المملكة وتم مرور اكثر 30 عامًا ولكن لم تنساه المملكة عظمة اليوم وتعمل المملكة على الوصول لاعلي درجات النجاح على مر التاريخ.

فقرة القرآن الكريم في هذا اليوم

فنبدا اليوم الجميل بهذا القران الكريم تلجميل الذي يسعد القلب وبصوت.

قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.

وكما في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتـــــم مؤمنيـن.

الكلمة الصباحية بهذا اليوم

نرحب بهذه المناسبة السعيدة على الجميع وكما نفتخر بهذا اليوم فقد عليت المكانة للمملكة في هذا اليوم ويعرفنا هذا اليوم بالمشوار من النجاح والكفاح القديم هو صاحب الفضل في التطور العظيم في المملكة هو الملك ابن عبد العزيز.

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فقرة الحديث الشريف عن هذا اليوم

ارشدنا الرسول على ان نقوم بالاعتزاز بهذا اليوم كما أظهر ذلك من خلال حبه لمكة المكرمة ويوجد بعض من الاحاديث التي تدل على حب البلاد ويرددها عليكم.

والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

وعن أنس -رضي الله عنه اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفي ما جعلت بمكة من البركة.

هل تعلم عن اليوم الوطني

يسعدنا أن يقدم الطالب هذا الفقرة عن اليوم الوطني السعودي وهي.

هل تعلم أنه سيتم الاجتفال في 23 سبتمبر من كل عام؟

هل تعرف ان الملك عبد العزيز آل سعود كان مسؤولاً عن توحيد السعودية؟

هل تعرف ان وحدة المملكة العربية السعودية استغرقت حوالي ثلاثين عامًا؟

هل تعلم أنه في اليوم الوطني تنطلق الألعاب النارية في جميع أنحاء المملكة؟

فقرة الحكمة عن اليوم الوطني