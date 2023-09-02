اللحظة الحاسمة .. محمد صلاح يقترب كثيراً من الانتقال إلي اتحاد جدة السعودي

لم يتبقي سواء القليل على القيام بالانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين، وتعتبر من ضمن الصفقات الهامة خلال تلك الفترة وهي رغبة جده في انضمام محمد صلاح للفريق ومن خلال مقالنا سنتعرف على محمد صلاح يقترب كثيراً من الانتقال إلي اتحاد جدة السعودي.

محمد صلاح يقترب كثيراً من الانتقال إلي اتحاد جدة السعودي

تم التصريح عن رفض نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا جدة لانتقال محمد صلاج لها من خلال الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني ولكن لم يتنازل النادي السعودي عن هذه الصفقة لضمك محمد صلاح لفريقه

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

اعلنت بعض من الصحف الخاصة بالاخبار الرياضية عن ان نادي ليفربول اعلن في تصريح رسمي له أن محمد صلاح ليس للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فقد أكدت صحيفة انجليزية أن ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني والذي يعتبر اكبر عرض في تاريخ الكرة وانه عقد محمد صلاح يستمر مع ليفربول رغم كل المحاولات التي قام بها نادي جده وأشارت الصحيفة ايضًا إلى استعداد مسؤولي النادي السعودي للوصول بالعرض المالي لاكبر مستوى حتى يتم الحصول على محمد صلاح.

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جاء بعض الصحف الاسبانية والتي صرحت ان محمد صلاح، تلقى عرضا بعقد لمدة 4 سنوات لنهاية عام 2027، وسوف يحصل من خلال على راتب إجمالي من 500 إلى 600 مليون دولار، لكن العرض مرهون بموافقة ناديه ليفربول الإنجليزي، والذى يتمسك حتى الآن بموقفه وان مدرب النادي اعلن عن رفضه بشدة لانتقال صلاح وان موقفنا تجاه محمد صلاح ثابت ولا يوجد شك حوله ولن لن يباع خلال تلك الفترة .