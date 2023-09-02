رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني ..ملف pdf

بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر أن تبدأ في 19 سبتمبر 2023 وتستمر لمدة عشرة أيام حتى 28 سبتمبر 2023، بدأ البحث من قبل العديد من الأشخاص عن رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني ومن خلال المقال التالي سنعرض لكم الرابط الذي سوف يتيح للطلاب الاطلاع على درجاتهم فور إعلانها رسميًا.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق

للوصول إلى نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

2. انتقل إلى موقع نتائجنا عن طريق الرابط التالي:

https://results.mlazemna.com

3. ستظهر لك شاشة تحتوي على رمز التحقق ، قم بإدخال الرمز بشكل صحيح وقم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

4. اختر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني.

5. قم بإدخال رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

6. تأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للحصول على النتيجة الصحيحة.

7. انتظر ظهور النتائج.

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

تم الإعلان عن موقع نتائجنا الإلكتروني لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية العراقية ، يقدم هذا الموقع نتائج الطلاب عبر ملفات PDF، مما يتيح للطلاب البحث عن نتائجهم باستخدام أسمائهم الخاصة، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية لمعرفة درجاتهم ، يتم توفير هذا الموقع لتسهيل وتسريع عملية الاطلاع على النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب.