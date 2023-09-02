معدلات القبول في العراق 2023 | الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية

معدلات القبول في العراق 2023، أصبح من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب، والمعروف أن هذه المعدلات تزيد من فرصة تأهل الطالب إلى الالتحاق بإحدى كليات القمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على المعلومات الهامة لـ معدلات القبول في العراق 2023….

معدلات القبول في العراق 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن معدلات القبول في العراق 2023 بعد أن ظهرت نتائج الثانوية العامة واطمئن الطلاب وبدأوا في البحث عن خطوات الالتحاق بالمرحلة الجامعية، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أعلنت عن معدلات القبول في الجامعات العراقية حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعات إلا أنها اشترطت أن يكون الطالب حاصل على 82% على الأقل حتى يتمكن الالتحاق بالكلية.

معدلات القبول فرع الأحيائي والتطبيقي

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية لطلاب الفرع الأحيائي والتطبيقي والتي جاءت كالتالي:

معدلات القبول في كلية الصيدلة 98%.

معدلات القبول في كلية هندسة قسم الاتصالات والالكترونيك 95%.

معدلات القبول في كلية طب بغداد 99%.

معدلات القبول في كلية طب أسنان 99.5%.

معدلات القبول في العراق فرع الأدبي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن معدلات القبول في العراق الفرع الأدبي 2023 والتي جاءت كالتالي: