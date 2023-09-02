الحد الأدني .. معدلات القبول في الصف الأول الثانوي في سوريا ٢٠٢٣ وزارة التربية السورية

يزداد البحث لتعرف على معدلات القبول في الصف الأول الثانوي فقد تم الاعلان عن النتائج خلال ايام ومن يومها وبدا البحث عن معدل القبول في الصف العاشر ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول في الصف الأول الثانوي في سوريا ٢٠٢٣.

معدلات القبول في الصف الأول الثانوي في سوريا ٢٠٢٣

تختلف معدلات القبول الخاصة بالصف الأول الثانوي في سوريا 2023 هذا العام عن الاعوام السابقة حيث انها تحدد بناء على نسب ومجاميع الطلاب ويمكننا التعرف على المعدلات الاتية وهي.

قد وصل معدل القبول بمحافظة اللون الأسود 1786.

اما عن معدل القبول في إدلب وهو 1700.

كما وصل معدل القبول في ريف دمشق 1663.

محافظة القنيطرة من 1573.

كما ان محافظة حماة قد وصلت درجة القبول بها من 1990.

محافظة درعا من 1684.

وصل القبول بطرطوس من 1831.

الحد الادني للقبول في محافظة اللاذقية 2000 درجة وأعلى.

ما هي اهم شروط القبول في الصف الأول الثانوي في سوريا 2023

حدد الوزارة بعض من الشروط التي من الواجب توافرها ليتمكن الطلاب من القبول في الصف الأول الثانوي في سوريا 2023، ومنها.