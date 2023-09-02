“يافرحة اللي قدم” بشرى سارة من وزارة التموين بخصوص إضافة المواليد لهذه الفئات

بشرى سارة من وزارة التموين بخصوص إضافة المواليد لهذه الفئات، صرح الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلال حوار له على قناة صدى البلد عن خبر اضافة المواليد الذي انتشر على عدد عدد من المواقع الالكترونية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين ومن هم الفئات المستفيدة من هذا القرار .

حقيقة خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين

حيث يعد خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد الغلاء الذي تعاني منه عدد كبير من الأسر المصرية ، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنها بدأت في فرز الطلبات المقدمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وأشارت الوزارة إلى أن تلقت آلاف الطلبات إلا أنه من المقرر أن يتم الموافقة على طلبات الأسر الأكثر احتياجاً وهي:

من الأسر المستفيدة من اضافة المواليد على بطاقة التموين

الأبناء الأكبر من 4 سنوات للأشخاص العاطلين عن العمل.

أبناء تكافل وكرامة.

أبناء المطلقات والأرامل .

أبناء الشهداء.

الأشخاص الحاملين لكارت الخدمات المتكاملة .

موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن فتح خدمة اضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال موقع منصة مصر الرقمية على الإنترنت، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: