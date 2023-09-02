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رابط التقديم في كلية الشرطة 2023 للطلاب الثانوية العامة اخر معاد 14 سبتمبر من خلال موقع أكاديمية الشرطة
رابط التقديم في كلية الشرطة 2023 للطلاب الثانوية العامة اخر معاد 14 سبتمبر من خلال موقع أكاديمية الشرطة
تم التصريح من كلية الشرطة عن كيفية التقدم من قبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم في كلية الشرطة 2023.
رابط التقديم في كلية الشرطة 2023
صرحت كلية الشرطة عن انه سيتم الانتهاء من التقدم في يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وتم اتاحة رابط التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023، ويتم من خلال الاتي.
- يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية.
- ثم يتم القيام بالضغط على دليل الخدمات.
- اختر زر الالتحاق بأكاديمية الشرطة.
- بعدها اختيار إنشاء حساب.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- تسجيل الدخول في حسابك ويمكننا الالتحاق والقيام بكافة الاختبارات.
ما هي اهم شروط القبول في كلية الشرطة
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يجب ان يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية.
- ان يتمتع بالسير والسلوك.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
- كما انه ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة.
- يكون المتقدم مستوفيا لشروط اللياقة الصحية.
- ألا يقل طوله عن 170 سم.
- حيث انه لابد ألا يزيد عمر في في أول أكتوبر عن 22 سنة.
- لابد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة باللياقة الصحية والنفسية.
- يتم اجتياز الكشف الطبي، واختبارات اللياقة البدنية.
- الا يكون المتقدم متزوجا خلال فترة الدراسة.
- يجب الا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين.
- كما انه يجب الا يتم حصول المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات.
- لابد من ان يتم القيام بتقديم كافة البيانات والاوراق اللازمة للتقديم.