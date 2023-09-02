رابط التقديم في كلية الشرطة 2023 للطلاب الثانوية العامة اخر معاد 14 سبتمبر من خلال موقع أكاديمية الشرطة

تم التصريح من كلية الشرطة عن كيفية التقدم من قبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم في كلية الشرطة 2023.

رابط التقديم في كلية الشرطة 2023

صرحت كلية الشرطة عن انه سيتم الانتهاء من التقدم في يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وتم اتاحة رابط التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023، ويتم من خلال الاتي.

يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية.

ثم يتم القيام بالضغط على دليل الخدمات.

اختر زر الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

بعدها اختيار إنشاء حساب.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

تسجيل الدخول في حسابك ويمكننا الالتحاق والقيام بكافة الاختبارات.

ما هي اهم شروط القبول في كلية الشرطة