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رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا … وزارة التربية لإستخرج النتائج التكميلية بالاسم ورقم الاكتتاب
رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا ... وزارة التربية لإستخرج النتائج التكميلية بالاسم ورقم الاكتتاب
سنتعرف على النتائج من خلال الدخول على رابط نتائج البكالوريا 2023 والتي تم الاعلان عن ظهورها اليوم خلال ساعات في كافة الفروع منها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا.
نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا
سيتم الإعلان عن النتائج والتي يبحث عنها الكثير وجاءت الوزارة بتصريح أن الإناث حققن نسب نجاح أعلى من الذكور خلال العام ومن المتوقع ان تظهر نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم باتت خلال ساعاة بنسبة نجاح لم تتعدى 50%.
نتائج البكالوريا في سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب
- الدخول على موقع وزارة التربية السورية والمتابعة من هنا .
- ثم قم بالضغط عليه، واختار نتائج الامتحانات.
- بعد ذلك يتم تحديد الصف الموجود به.
- حدد المحافظة التابع لها.
- كتابة اسم الطالب ثلاثي، ثم يسجل رقم الاكتتاب الخاص به في الخانة المخصصة له.
- الضغط على إظهار النتيجة.
- انتظر حتى تظهر النتيجة ويمكنك تصويرها.
الاستعلام عن نتائج البكالوريا علمي أدبي سوريا 2023 الدورة الثانية
- يتم الدخول على موقع وزارة التربية السورية.
- قم بالنقر على خيار الفرع العلمي أو أدبي
- كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الخانة
- ادخل المحافظة التي قدم بها الطالب.
- اضغط على زر اظهار النتيجة ومبروك للطلاب الناجحين .
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رابط نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم
- الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.
- ثم يتم القيام بالدخول على تبويب نتائج الامتحانات.
- تحديد الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب.
- حدد المحافظة التي أدى بها الامتحانات.
- كتابة الاسم في المكان المخصص له.
- الضغط على بحث أو كلمة إظهار النتيجة.
- تحميل النتيجة وسوف تظهر لك.