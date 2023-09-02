رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا ... وزارة التربية لإستخرج النتائج التكميلية بالاسم ورقم الاكتتاب

سنتعرف على النتائج من خلال الدخول على رابط نتائج البكالوريا 2023 والتي تم الاعلان عن ظهورها اليوم خلال ساعات في كافة الفروع منها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا.

نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا

سيتم الإعلان عن النتائج والتي يبحث عنها الكثير وجاءت الوزارة بتصريح أن الإناث حققن نسب نجاح أعلى من الذكور خلال العام ومن المتوقع ان تظهر نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم باتت خلال ساعاة بنسبة نجاح لم تتعدى 50%.

نتائج البكالوريا في سوريا 2023 حسب رقم الاكتتاب

الدخول على موقع وزارة التربية السورية والمتابعة من هنا .

ثم قم بالضغط عليه، واختار نتائج الامتحانات.

بعد ذلك يتم تحديد الصف الموجود به.

حدد المحافظة التابع لها.

كتابة اسم الطالب ثلاثي، ثم يسجل رقم الاكتتاب الخاص به في الخانة المخصصة له.

الضغط على إظهار النتيجة.

انتظر حتى تظهر النتيجة ويمكنك تصويرها.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا علمي أدبي سوريا 2023 الدورة الثانية

يتم الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

قم بالنقر على خيار الفرع العلمي أو أدبي

كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الخانة

ادخل المحافظة التي قدم بها الطالب.

اضغط على زر اظهار النتيجة ومبروك للطلاب الناجحين .

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رابط نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم