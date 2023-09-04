“اعرف الأسعار وجهز الأوراق”.. الإعلان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5 لمحدودي الدخل بالأسعار الجديدة لهذه الفئات

صرحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن الإعلان الأخير لوحدات الإسكان الإجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل شهد استجابة قوية من الجمهور، فقد شهدت بعض المدن ارتفاعاً كبيراً في عدد المتقدمين، حيث تجاوز عددهم عدد الوحدات المتاحة للحجز، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن شقق سكن لكل المصريين 5 وموعد الطرح والأسعار المبدئية.

شقق سكن لكل المصريين 5 أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات تليفزيونية أن الإعلان الأخير لشقق الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل شهد إقبالاً كبيراً جداً، وقد تم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير المالية الدكتور محمد معيط وتم التأكيد على استيعاب جميع المتقدمين حتى لو كان عددهم أكثر من الوحدات المعلن عنها، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن شروط جديدة للمتقدمين من خارج الأولوية الذين تجاوزوا عدد الوحدات المتاحة، بهدف استيعاب هؤلاء المتقدمين وتوفير فرصة للجميع للحجز، وأكدت أن هذا الإعلان الجديد سيتم نشره قريبًا وسيتضمن طرح وحدات إضافية لتلبية احتياجات المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في الإعلان السابق ولتوفير فرصة للجميع.

الفئات المستحقة لشقق سكن لكل المصريين 5

الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية في المبادرة السابقة (سكن لكل المصريين 4) ولم يقوموا بسداد مقدمات الحجز.

المتقدمين في المرحلة الرابعة من المبادرة، حيث يتم منحهم أولوية في التخصيص.

الفئات المحددة وفقًا للقانون، حيث يتم تحديد نسب تخصيص معينة لهم.

الأشخاص الذين لم يحصلوا على وحدة سكنية من قبل ويتوافقون مع متطلبات المشروع.

الأسعار المبدئية وأنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 5

تحديد الأسعار حسب المدينة التي توجد فيها الوحدات السكنية.

تقدير سعر الوحدة بين 350 ألف و430 ألف جنيه.

توفير خيارات للسداد تمتد حتى 20 عامًا، والتي تعتمد على سن المتقدم.

توفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات مختلفة.

تسليم الوحدات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.

تخصيص بعض الوحدات في فترات أقل من الفترة المعتادة نظرًا لأنها قد تكون جاهزة مسبقًا.

وحدات الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

أكدت مي عبدالحميد أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت إقبالاً هائلاً على الوحدات السكنية، حيث تقدم أكثر من 95 ألف مواطن للحصول على ما يقرب من 13 ألف وحدة سكنية، وأضافت أن الصندوق يعمل جاهداً على استيعاب جميع المتقدمين، حتى لو كان عددهم أكبر من الوحدات المعلنة، وأشارت إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن شروط جديدة للمتقدمين من خارج الأولوية، وسيتم تطبيق تسعير جديد للوحدات، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع أسعار العقارات، وستتضمن الشروط الجديدة زيادة قيمة الدعم المباشر وتقديم دعم للفائدة بأسعار مخفضة، مما سيسهم في جعل هذه الوحدات متاحة ومقبولة للشريحة المستهدفة.