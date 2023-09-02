لينك تنزيل نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023 عموم المحافظات results.mlazemna.com

ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 موقع نتائجنا يتم في وقت قريب عبر الرابط المخصص للاستعلام برقم المقعد، والجدير بالذكر أنه تم إعلان نتائج الدور الأول في 28 أغسطس، ومنذ ذلك الحين يترقب الطلاب نتائج الدور الثاني الذين لم يحققوا النجاح في الدور الأول أو يسعون لتحسين درجاتهم، ويشمل ذلك جميع الفروع العلمية والأدبية والشرعية، وسيتم نشر النتائج على موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي لوزارة التربية، ونستعرض التفاصيل وطريقة الاستعلام عن هذه النتائج في السطور القادمة، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

الكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في جميع محافظات العراق بدأ الاستعداد له، حيث تم الانتهاء من تصحيح اختبار مادة اللغة الإنجليزية والعمل جاري على تصحيح باقي المواد، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة، سيتم الإعلان عن هذه النتائج في العراق، ويتاح لكم الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت أولاً، ثم سيتم الإعلان عنها في كل محافظة بشكل منفصل، وبذلك سيتمكن الطلاب من معرفة الدرجات التي حصلوا عليها من خلال هذه العملية، ولم يتم تحديد موعد بعد لظهور هذه النتائج في العراق للدور الثاني، ولكن من المتوقع أن تظهر قريبًا نظرًا لأن عمليات التصحيح تجري بنشاط في جميع المراكز الامتحانية، وستكون النتائج متاحة أيضًا عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني والذي سيشمل محافظات مثل الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك محافظات صلاح الدين والقادسية والأنبار وذي قار وكربلاء ودهوك وأربيل وغيرها.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 موقع نتائجنا

سهلت الوزارة العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

انقر على “نتائج هذه المرحلة”

أدخل بعد ذلك رقم المقعد في الامتحان والاسم الكامل للطالب.

وبعد إدخال المعلومات، انقر على زر “إظهار النتيجة”، وستظهر لك النتائج بتفاصيلها مع درجات كل المواد.

وهذه الخطوات ستمكنك من الحصول على هذه النتائج بكل سهولة وتفاصيلها، وينبغي التنويه أيضا أن هذه النتائج تميزت بأنها مرتفعة عن الأعوام السابقة حيث حقق العديد من الطلاب درجات ممتازة، بالإضافة إلى أنه استخدام درجات المساعدة أثناء عملية تصحيح الأوراق الامتحانية، ولايزال موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثاني غير محدد، ولكن من المتوقع أن تقوم كل مديرية تربية وتعليم في محافظة معينة بالإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح، ويأتي هذا بناء على رغبة اللجان المعنية من أجل ضمان دقة النتائج قبل الإعلان عنها.