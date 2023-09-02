مش هتروح السجل تاني من الآن.. استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.. نام على سريرك وطلع بطاقتك بكل سهولة

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا، من الواضح أن الهدف الرئيسي لتوفير هذه الخدمات الإلكترونية هو تسهيل عملية تقديم الأوراق الرسمية واستخراج بطاقة الهوية للمواطنين بطريقة ميسرة وسريعة، والحد من التكدس في مكاتب الحكومة، يعتبر تقديم الأوراق اللازمة إلكترونياً لاستخراج بطاقة الهوية الشخصية واحدة من تلك الخدمات الحكومية الإلكترونية المهمة، حيث يتمكن المواطنون من تقديم الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص بدلاً من الحضور شخصيًا إلى المكتب، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

شروط تقديم طلب استخراج بطاقة الهوية الشخصية

قد قامت مصلحة الأحوال المدنية بتوفير خدمة للمواطنين تمكّنهم من تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وشهادة الميلاد وخدمات أخرى متنوعة. ولكن لاستخراج بطاقة الرقم القومي، يجب على الشخص المتقدّم أن يستوفي الشروط التالية.

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا أو مصرية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

يلزم أن يكون لديه سجل مدني مسجل في قاعدة البيانات الإلكترونية.

لذا، يتوجب على الفرد الراغب في الحصول على بطاقة الرقم القومي التحقق من توافر هذه الشروط قبل تقديم الطلب. يمكن لجهة الاختصاص المدنية تقديم المساعدة بتزويد المزيد من المعلومات حول الإجراءات اللازمة والوثائق المطلوبة.

مبلغ استخراج البطاقة الشخصية

عندما يشعر المواطن بالرغبة في تجديد بطاقته الشخصية، عليه أن يدفع مبلغ 45 جنيهًا، وبهذه الطريقة ستكون جاهزة بعد مضي 15 يومًا، ومع ذلك، إذا اراد الحصول على استمارة سريعة لتجديد بطاقته الشخصية، عليه أن يدفع مبلغ 120 جنيهًا وسيكون بإمكانه استلامها في فترة تصل إلى 3 أيام. ولدينا أيضًا استمارة خاصة متوفرة لتجديد بطاقة الهوية التي تتطلب دفع مبلغ 170 جنيهًا، وسيتم توصيلها في غضون 24 ساعة فقط.