ما هي معدلات القبول في الجامعة الهاشميه؟.. وكيفية حساب المعدل التراكمي

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية تم الإعلان عنها مع ظهور نتائج التوجيهي، وهذا حيث تعتبر الجامعة الهاشمية ضمن الجامعات الحكومية العريقة الموجودة بالمملكة الأردنية وتعتمد في نظام تعليمها على الساعات المعتمدة، حيث يوجد لكل قسم من أقسام الكلية عدد ساعات معين يتعين على الطالب اجتيازها للحصول على الدرجة العلمية.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية

تتضمن الجامعة الهاشمية العديد من الكليات والأقسام من ضمنها كلية العلوم التربوية والصيدلة والطب البشري والهندسة وغيرها، ولقد صرحت الجامعة بعد أن تم الإعلان عن نتائج التوجيهي عن معدلات القبول بالأقسام المختلفة وهي كالآتي:

الفيزياء 80.05%.

إدارة المياه والبيئة 68.05%.

الهندسة الطبية 92%.

هندسة الحاسوب 90.83%.

تربية الطفولة المبكرة 82.80%.

علوم المحافظة على الآثار 65.05%.

تكنولوجيا معلومات الأعمال 81.60%.

الكيمياء 84.80%.

الاقتصاد المالي 72.55%.

إدارة الفنادق 83.45%.

الهندسة الميكانيكية 82.10%.

اللغة الإنجليزية وآدابها 94.60%.

إدارة الأراضي والمياه 66.85%.

الهندسة المدنية 80%.

الصيدلة 94.2%.

الطب البشري 95.55%.

هندسة الميكاترونكس 86.23%.

إدارة المخاطر والتأمين 66.86%.

التأهيل الرياضي 74.75%.

حساب المعدل التراكمي الجامعة الهاشمية

تعتمد الجامعة الهاشمية كغيرها من الجامعات الأردنية على نظام النقاط من أجل حساب المعدل الفصلي والتراكمي وهذا لرصد درجات الطلاب المنضمين لها، ولقد وفرت الجامعة طريقة يمكن من خلالها حساب المعدل التراكمي بشكل إلكتروني وهي كالآتي: