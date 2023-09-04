” ابسط يا عم هتبني بيتك وتريح عيالك” أهم بنود قانون البناء الموحد الجديد 2023 المُقدم لمجلس النواب+شروط التصالح على مخالفات المباني

قانون البناء الموحد الجديد 2023، ينتظر الكثيرين من بين المواطنين في مصر صدور القانون بصورة نهائية والمنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل وذلك عقب تلقي دعوة رسمية من قبل رئيس الجمهورية.

قانون البناء الموحد الجديد 2023