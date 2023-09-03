“بأقل مقدم وأطول فترة تقسيط ” الآان شقق بمقدم ٢٥ ألف جنيه في أكثر من 8 مدن جديدة + خطوات التقديم .. وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

شقق بمقدم ٢٥ ألف، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق وزارة الإسكان الاجتماعي بطرح الإعلان الجديد لبيع مجموعة من شقق سكن لكل المصريين وشقق بمقدم 25 ألف جنيه بالعديد من المدن الجديدة، وذلك للموظفين وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات وسوف نوضح لك كيفية التقديم وموعد الطرح وغيرها من التفاصيل عبر هذا المقال.

شقق بمقدم ٢٥ ألف جنيه

كشفت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5 والتي تتكون من وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 متر مربع وذلك بالتقسيط على مدد تصل إلى 30 سنة، ويمكنك أن تحصل على شقة بمقدم 25 ألف جنيه وذلك بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

يأتي هذا الطرح في إطار سعي وزارة الإسكان إلى تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين وضمان توفير شقق سكنية لكافة المستحقين.

موعد طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5

سوف يتم العمل على طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك على حسب ما أشارت العديد من التوقعات أو على شهر يناير 2024 على أقصى تقدير، وسيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية ومن المفترض أن يتم تسليم الشقق في خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا على حسب جدول التنفيذ.

شروط حجز الوحدات السكنية