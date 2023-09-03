” المالية بتدرس الميزانية” الحكومة توضح موعد صرف زيادة المرتبات ٣٪ للموظفين والمعاشات 2023 بدل غلاء معيشة …قانون العمل الجديد يحدد الزيادة السنوية

زيادة المرتبات ٣٪، حمل قانون العمل الجديد العديد من الأمور المبشرة للغاية وضمن حقوق العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ومن بينها زيادة المرتبات ٣٪ في إطار الحرص على تحسين دخول العمال والعمل على مواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة والعمل على تخفيق أعباء التضخم على كافة المواطنين.

زيادة المرتبات ٣٪

نص مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون العلاوة الدورية 3% للعاملين في القطاع الخاص من الاشتراك التأميني ويتم صرفها بصورة سنوية، ويتابع عملية الصرف المجلس القومي للأجور والذي ينظم عمله قانون العمل.

كذلك يشار إلى أن العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص تبلغ 7% من الاشتراك التأميني وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

حظر فصل الموظفين

استحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عمالية يتم من خلالها الفصل في القضايا الخاصة بالعمل في القطاع الخاص ومن بينها فصل الموظفين، وتم تحديد 8 حالات لا يمكن فصل الموظف ألا إذا وقعت مع ضمان الاحتفاظ التام بكافة حقوقه المالية وفقًا لما نص عليه القانون.

حالات فصل الموظفين

وفقًا للقانون الجديد فإنه يجوز لصاحب العمل فصل الموظفين من خلال المحكمة العمالية في هذه الحالات: