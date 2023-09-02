اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 pdf الوجبة الأخيرة دفعة رقم خمسة منصة مظلتي العراقية

تم التصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن لنه سيتم قبول عدد لا يقل عن 200 الف اسرة حتى يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية كما انه سيتم الاعلان عن الاسكاء المقيدة في هذه الدفعة خلال ساعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

ما هي اهم معايير قبول المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

لابد من ان يتم توافر بعض من المعايير حتى يتم القبول ومنها.

لابد من ان يكون عراقي الجنسية حيث انه لابد من ان يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

يكون لدى المتقدم أسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

كما انه يجب ان يكون عمر الرجال لا يقل عن 60 عامًا وعمر السيدات يتراوح بين 15 و 50 عامًا.

يلزم ان يكون المتقدم مسجلًا في الشؤون الاجتماعية مسبقًا.

الا يمتلك المتقدم أملاكًا أو تأمينًا صحيًا أو تأمينًا اجتماعيًا.

تقديم الاوراق اللازمة التي تؤكد عدم وجود إعاقة أو أي مرض مزمن للمتقدم.

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كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكننا ان نستعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عام 2023، ويتم من خلال القيام بالاتي.