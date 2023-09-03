” اللتر هيعدي 11 جنيه يا معلم” لجنة التسعير تدرس أسعار البنزين الجديدة وموعد الزيادة المرتقبة في سعر البنزين والسولار + سعر البنزين مش هيزيد كتير

أسعار البنزين الجديدة هو أحد الأمور الهامة والتي تشغل بال المواطنين لاسيما في ظل عدم استقرار أسعار النفط عالميًا والذي يشهد حاليًا حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، لذلك تسعى الحكومة المصرية ووزارة البترول إلى وضع سعر مقارب للبنزين في الموازنة الجديدة.

أسعار البنزين الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وغيرها من المنتجات البترولية بصورة عامة في الموازنة العامة للدولة والتي حصلت على موافقة من قبل مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد العادي في شهر يوليو الماضي.

فقد عمدت الحكومة إلى رفع الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار وكافة المواد البترولية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وبالتزامن مع سعر الصرف والذي بلغ نحو 30.9 جنيه.

مخصصات دعم أسعار البنزين

وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وكافة المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى نحو 119 مليار و419 مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بدعم بلغ 58 مليار جنيه العام الماضي أي وصلت الزيادة إلى 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة سجلت 105.6% عن العام الماضي.

سعر البنزين والسولار

أوضحت الحكومة المصرية إلى أن الأسعار المعلن عنها حاليًا للبنزين والسولار هي أسعار مدعمة وليست الأسعار الحقيقة وإليك الأسعار:

يبلغ سعر لتر بنزين 80 حاليًا 8.75 جنيه مصري.

يبلغ سعر لتر بنزين 92 حاليًا نحو 10.25 جنيه مصري.

سعر لتر بنزين 95 يباع حاليًا بسعر 11.5 جنيه مصري.

أما سعر لتر السولار والكيروسين يبلغ حاليًا نحو 8.25 جنيه وربع وسعر طن المازوت الغير مستخدم للكهرباء والمخابز يباع عند 6 الآف جنيه.

يذكر أن هذه الأسعار تأتي قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية والتي تعمل على تحديد أسعار الطاقة في ضوء الأسعار العالمية ومتوسط سعر الصرف.